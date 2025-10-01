Маск перепишет «Википедию»

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его компания xAI перепишет "Википедию" с учетом запрещенной для СМИ информации.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Мы создаем Grokipedia от xAI. Это будет колоссальным улучшением по сравнению с "Википедией"", - отметил он.

По словам Маска, это необходимый шаг на пути к цели xAI - познанию Вселенной.