В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета - ВИДЕО
В аэропорту Ла-Гуардиа Нью-Йорка столкнулись два самолета.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате инцидента пострадал один человек. Правое крыло одного самолета задело носовую часть второго.
Представляем вашему вниманию данное видео:
