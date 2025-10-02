В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

В аэропорту Ла-Гуардиа Нью-Йорка столкнулись два самолета.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате инцидента пострадал один человек. Правое крыло одного самолета задело носовую часть второго. 

