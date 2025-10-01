Гимнастка сорвалась с трапеции в цирке в Германии

Воздушная гимнастка погибла после падения из-под купола цирка во время выступления в Германии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

27-летняя девушка сорвалась с трапеции с высоты в пять метров. Страховочной сети в цирке не было, и несмотря на быстрый приезд медиков, спасти девушку не удалось.

