В Минске состоялись переговоры премьер-министров Азербайджана и Беларуси

30 сентября в Минске состоялась встреча между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем межгосударственных связей и отметили динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в результате совместных усилий президентов двух стран.

Были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации, а также сотрудничества в сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Особое внимание уделено исполнению поручений глав государств Азербайджана и Беларуси, положительно оценен ход реализации ряда проектов, проработанных в рамках достигнутых договоренностей.