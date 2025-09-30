Медиасотрудничество укрепляет связи между Азербайджаном и Узбекистаном

Азербайджан и Узбекистан должны активно развивать партнерство в медиа-сфере, поскольку это напрямую влияет не только на саму отрасль, но и на политику, экономику, культуру и другие направления сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил генеральный директор Национальной медиа-ассоциации Узбекистана Абдуазиз Абутолипов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

"Сегодня медиапространство - это не только технологии, но и определение будущего развития общества. Мы понимаем, что мир сталкивается с фейковыми новостями, кибератаками, дезинформацией. Ни одно государство в одиночку не может справиться с этими угрозами, которые не знают границ. Поэтому ключевое слово сегодня - партнерство", - отметил он.

По его словам, Национальная медиа-ассоциация Узбекистана намерена укреплять сотрудничество с азербайджанскими СМИ.

"В рамках форума мы ожидаем подписание документов о сотрудничестве и готовы работать вместе с азербайджанскими коллегами. Это создаст основу для устойчивого развития в будущем", - сказал Абутолипов.

Глава ассоциации сообщил, что в первую очередь речь идет о взаимодействии с радиостанциями: "В ассоциацию входят 19 радиоканалов, на девяти из которых выходит единая информационная программа. Мы хотим включить в нее и азербайджанские новости. Это позволит жителям Узбекистана напрямую получать информацию об Азербайджане. Такой шаг укрепит не только государственные связи, но и народную дипломатию".

По его словам, народная дипломатия играет все более значимую роль в развитии связей между людьми: "Узбекистанцам необходимо больше узнавать об Азербайджане, а азербайджанцам - об Узбекистане".