На этих территориях временно не будет газа Сегодня с 10:00 в поселке Бузовна Хазарского района Баку возникнут локальные перебои в газоснабжении. Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ на газотранспортной инфраструктуре. До завершения этих работ перебои в подаче газа будет иметь место на улицах Айны Султановой, Денизкенары, Рухуллы Ахундова и Алиаги Агаева.
