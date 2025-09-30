На этих территориях временно не будет газа

Сегодня с 10:00 в поселке Бузовна Хазарского района Баку возникнут локальные перебои в газоснабжении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", ограничения будут связаны с проведением ремонтных работ на газотранспортной инфраструктуре. До завершения этих работ перебои в подаче газа будет иметь место на улицах Айны Султановой, Денизкенары, Рухуллы Ахундова и Алиаги Агаева.