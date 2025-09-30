Азербайджан является одним из приоритетных направлений для Masdar

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава азербайджанского представительства Masdar Мурад Садыгов в ходе своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он подчеркнул, что Masdar не только улучшила условия для возобновляемой энергетики в Азербайджане, но и помогла сделать местное законодательство более привлекательным для инвесторов, предоставив правительству ряд рекомендаций.

"Наш проект стал первым проектом, финансируемым в рамках местного законодательства. Если рассматривать нефтегазовый сектор, то подавляющее большинство контрактов реализуется на основе соглашений о разделе продукции (СРП), которые представляют собой отдельную правовую базу. Задача, поставленная перед нами правительством Азербайджана, заключалась не только в инвестировании, но и в адаптации системы для всех, и мы успешно её выполнили.

 

Теперь мы можем сказать, что подали хороший пример, и сегодня большинство инвестиций в сферу возобновляемой энергетики осуществляются по разработанным нами совместно с министерством энергетики и местными экспертами шаблонам. В то же время я хотел бы поблагодарить наших местных партнёров, таких как SOCAR и SOCAR Green. SOCAR Green - это фактически компания нового поколения, которая изменит общий подход и фокус в энергетическом секторе.

Инновации, внедряемые в транспортном секторе, например, льготы касательно электромобилей и продвижение возобновляемой энергетики, очень важны. Это совместные усилия, которые невозможны без открытого подхода. Поэтому Азербайджан является одним из приоритетных направлений для Masdar на глобальном уровне", - отметил М. Садыгов.