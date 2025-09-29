В Балакене сель смыла пасеку

В Балакене произошел селевой поток.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в реке Интерчай, берущей начало в Грузии, уровень воды резко повысился.

В результате мощный поток нанес ущерб сельскохозяйственным угодьям, приусадебным участкам и частично дорогам.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как сель смывает пасеку.

Представляем эти кадры: