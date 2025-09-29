https://news.day.az/society/1784134.html В Балакене сель смыла пасеку - ВИДЕО В Балакене произошел селевой поток. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в реке Интерчай, берущей начало в Грузии, уровень воды резко повысился. В результате мощный поток нанес ущерб сельскохозяйственным угодьям, приусадебным участкам и частично дорогам.
В Балакене сель смыла пасеку - ВИДЕО
В Балакене произошел селевой поток.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в реке Интерчай, берущей начало в Грузии, уровень воды резко повысился.
В результате мощный поток нанес ущерб сельскохозяйственным угодьям, приусадебным участкам и частично дорогам.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как сель смывает пасеку.
Представляем эти кадры:
