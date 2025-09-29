https://news.day.az/world/1784114.html «Радиостанция Судного дня» впервые передала три загадочных слова В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова "возмещение", "сбраживание" и "тигровар". Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи". "Радиостанция Судного дня" передала три сообщения подряд. Первая шифровка была отправлена в 10:31 по московскому времени и содержала слово "возмещение".
«Радиостанция Судного дня» впервые передала три загадочных слова
В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова "возмещение", "сбраживание" и "тигровар".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".
"Радиостанция Судного дня" передала три сообщения подряд. Первая шифровка была отправлена в 10:31 по московскому времени и содержала слово "возмещение". Через час последовала вторая передача, включавшая слово "сбраживание". Третье сообщение с загадочной словоформой "тигровар" было передано в 12:54 по московскому времени.
Все три слова были переданы впервые.
