«Радиостанция Судного дня» впервые передала три загадочных слова

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова "возмещение", "сбраживание" и "тигровар".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

"Радиостанция Судного дня" передала три сообщения подряд. Первая шифровка была отправлена в 10:31 по московскому времени и содержала слово "возмещение". Через час последовала вторая передача, включавшая слово "сбраживание". Третье сообщение с загадочной словоформой "тигровар" было передано в 12:54 по московскому времени.

Все три слова были переданы впервые.