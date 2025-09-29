В Агентстве развития медиа Азербайджана прошла встреча с представителями ряда госорганов и учреждений Узбекистана

29 сентября в Агентстве развития медиа в рамках исполнения "Дорожной карты" по развитию сотрудничества в медиасфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан состоялась встреча с представителями ряда государственных органов и учреждений этой страны, ответственными за коммуникацию.

Как передает Day.Az, на встрече заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, отметив, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа и коммуникаций развиваются по восходящей линии, подчеркнул, что это сотрудничество вносит важный вклад в совершенствование информационной политики обеих стран, обмен профессиональным опытом и расширение возможностей взаимодействия структур в рассматриваемой сфере.

Узбекская сторона подчеркнула стратегическую значимость укрепления сотрудничества с Азербайджаном в области медиа и коммуникаций. Отмечалось, что проекты, реализуемые в рамках "Дорожной карты" по развитию сотрудничества в медиасфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, наряду с расширением обмена опытом между пресс-службами государственных структур, создают для них новые возможности профессионального развития.