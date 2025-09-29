Наши выпускники - это сердце отношений между США и Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил Рэнди Коул, советник по культурным вопросам посольства США в Баку в кулуарах ежегодного гала-вечера азербайджанских выпускников американских вузов.

По его словам, сегодня отмечаются не только успехи наших выпускников, но и прочное партнёрство между народами Азербайджана и Соединённых Штатов Америки.

"Именно выпускники связывают нас - людей, сообщества. Их деятельность по всей стране - в таких городах, как Гянджа, Лянкяран, Шеки и многих других - укрепляет связи между нашими народами и вносит реальный позитивный вклад в развитие общества", - сказал Рэнди Коул.

По его словам, эта работа приобретает особое значение сегодня, после подписания 8 августа в Белом доме при посредничестве Президента Дональда Трампа документа о мире: "В то время когда Азербайджан и Армения открывают новую страницу своей истории, вклад наших выпускников станет ключевым для закрепления мира и создания новых возможностей для будущих поколений".