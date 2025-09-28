Азербайджан будет представлен на Всемирной конференции ЮНЕСКО в Барселоне

Азербайджан будет представлен на Конференции ЮНЕСКО по вопросам мировой культурной политики и устойчивого развития (MONDIACULT-2025), которая пройдет в Барселоне с 29 сентября по 1 октября. На мероприятии нашу страну представит делегация во главе с министром культуры Адилем Керимли.

Как сообщает Day.Az, в рамках MONDIACULT-2025 28 сентября в Барселоне состоится "Третий диалог министров высокого уровня по культурно ориентированной климатической деятельности". Этот диалог, направленный на продвижение интеграции культурной сферы в глобальную климатическую повестку, создаст условия для обсуждения новых подходов ради устойчивого будущего.

MONDIACULT проводится по инициативе ЮНЕСКО начиная с 1982 года и считается самой масштабной межправительственной платформой в мире по вопросам культурной политики. Конференция этого года ставит своей целью признание культуры в качестве одной из ключевых опор глобального развития, а также закрепление культуры в качестве отдельной цели в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В ходе мероприятия будут обсуждаться такие темы, как "Культурные права", "Цифровые технологии и культура", "Образование и культура", "Экономика культуры", "Климат и культура", "Наследие, культура и кризис". Конференция объединит сотни стран, международные организации, экспертов в области культуры и гражданское общество, выступив уникальной глобальной платформой для взаимного обмена опытом и идеями.