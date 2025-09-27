iPhone Air выдержал экстремальные испытания на прочность

На YouTube-канале Allstate Protection Plans опубликовали результаты серии краш-тестов, в которых проверялась прочность новых iPhone Air и iPhone 17 Pro, сообщает Day.Az.

Так, в тесте на сгиб флагманский iPhone 17 Pro выдержал нагрузку свыше 90 кг, сохранив функциональность после испытаний. Более тонкий iPhone Air продемонстрировал сопоставимый результат - до 86 кг давления. В Allstate отмечают, что такие показатели заметно превышают возможные нагрузки в повседневной эксплуатации.

В испытаниях на падение выявились отличия. При падении на тыльную сторону iPhone 17 Pro ограничился незначительными потертостями корпуса, тогда как задняя панель iPhone Air получила серьезные повреждения. В то же время оба смартфона смогли пережить падение с высоты 1,8 метра на экран и сохранили работоспособность. Однако покрытие Ceramic Shield 2 треснуло, образовав острые края.

В Allstate считают, что новые устройства демонстрируют заметно более высокую прочность по сравнению с предшественниками. Тем не менее компания рекомендует использовать защитные аксессуары, поскольку стоимость ремонта остается высокой.