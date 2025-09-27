Астана за Зангезурский коридор

Автор: Ибрагим Алиев

На шестом ежегодном Каспийском бизнес-форуме в Нью-Йорке, организованном Caspian Policy Center совместно с посольствами стран Каспийского региона, прозвучало заявление, которое отражает стратегическую линию будущего Евразии. Советник президента Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил о готовности своей страны участвовать в реализации Зангезурского коридора, подчеркнув, что инициатива "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" открывает новые возможности для сотрудничества и экономического роста. Эти слова стали важным подтверждением того, что Зангезурский коридор перестал быть сугубо региональным проектом и превращается в часть глобальной архитектуры торговли и коммуникаций.

Зангезурский коридор - это не просто транспортная линия. Это проект, который меняет географию мировой логистики. Его значение выходит далеко за рамки Южного Кавказа. Он соединяет страны Каспийского региона с Европой и Ближним Востоком, создаёт новый путь для торговли, минуя традиционные маршруты, которые в последние годы доказали свою ненадёжность. Коридор является ключевым звеном Среднего маршрута, получающего всё большее внимание со стороны государств и крупных компаний, стремящихся диверсифицировать свои цепочки поставок.

Казахстан, выражая готовность участвовать в реализации проекта, демонстрирует понимание того, что новый транспортный коридор не только укрепляет позиции Азербайджана, но и открывает возможности для всей Центральной Азии. Порты Актау и Курык становятся воротами, через которые грузы из Казахстана и Китая устремляются к бакинскому побережью. Дальше путь лежит к Зангезурскому коридору, который обеспечивает прямую связку с Европой. Для Казахстана это не просто вопрос логистики, а шанс закрепить свою роль как одного из главных транзитных узлов Евразии.

Важно отметить, что проект TRIPP получил международную поддержку на самом высоком уровне. Встреча лидеров Азербайджана и Армении с президентом США 8 августа в Белом доме стала ключевым моментом в признании маршрута как инициативы, имеющей глобальное значение. Соединённые Штаты рассматривают TRIPP как символ стабильности и процветания, а участие Казахстана усиливает эту концепцию, превращая Зангезурский коридор в реальную магистраль, которая соединяет континенты.

Азербайджан в этой системе координат выступает не только инициатором, но и главным гарантом успешности проекта. Баку вложил огромные усилия в развитие транспортной инфраструктуры, в модернизацию портов, в создание условий для транзита. Именно благодаря политической воле и дипломатическим инициативам Азербайджана Зангезурский коридор стал предметом обсуждения на международных форумах и в дипломатических кругах. Подключение Казахстана придаёт проекту дополнительный вес, усиливает региональный консенсус и демонстрирует, что страны Каспийского региона видят в этом маршруте общее будущее.

Для экономики Казахстана участие в Зангезурском коридоре сулит очевидные преимущества. Сокращение времени доставки грузов означает рост конкурентоспособности казахстанского экспорта. Это касается не только традиционных сырьевых товаров, но и продукции с более высокой добавленной стоимостью. Увеличение товарооборота с Европой и Азербайджаном создаёт стимулы для новых инвестиций, а развитие транспортной инфраструктуры становится мощным толчком для смежных отраслей - строительства, цифровых технологий, банковской сферы.

Не менее значимым является энергетический аспект. Мирзагалиев напомнил, что 24 процента импорта урана в США приходится на Казахстан. Это делает страну одним из ключевых игроков в энергетической безопасности Америки и Европы. В условиях, когда мировые державы стремятся уменьшить зависимость от нестабильных поставщиков, Казахстан укрепляет свою репутацию надёжного партнёра. И если раньше его роль сводилась в основном к энергетическим поставкам, то теперь она расширяется и включает участие в масштабных инфраструктурных инициативах. Это создаёт новый формат взаимодействия, где транспорт и энергетика становятся двумя сторонами одной стратегии.

Зангезурский коридор, таким образом, - площадка, где переплетаются не только интересы Азербайджана, но и других стран. Для Астаны это тоже шанс закрепиться в числе государств, формирующих будущее логистики и энергетики.

Исторический контекст усиливает символическое значение происходящего. С древности дороги через Кавказ и Центральную Азию связывали Восток и Запад. Сегодня Зангезурский коридор продолжает эту традицию, но в совершенно новом масштабе. Теперь речь идёт не только о торговле товарами, но и о передаче технологий, о развитии зелёной энергетики, о формировании цифровых маршрутов. Казахстан и Азербайджан способны вместе превратить этот путь в канал, по которому будет двигаться не только экономика, но и новые идеи, новые стандарты взаимодействия.

Развитие коридора открывает перспективы и для всего региона. Каспийский бассейн перестаёт быть периферией мировой экономики и превращается в её активного участника. Страны региона получают возможность интегрироваться в мировые процессы, выстраивать отношения с крупнейшими экономиками мира на равных условиях. Для Азербайджана это шанс окончательно закрепить свой статус транспортного и энергетического узла, для Казахстана - возможность поднять уровень своей экономики, для США - укрепление союзов и обеспечение стабильности в стратегически важной зоне.

Вместе с тем необходимо учитывать, что такие масштабные проекты требуют долгосрочных вложений и системной работы. Казахстану предстоит модернизировать свои железные дороги, увеличить пропускную способность портов на Каспии, внедрить цифровые технологии для управления логистикой. Эти шаги создадут основу для того, чтобы страна могла в полной мере воспользоваться преимуществами Зангезурского коридора. Азербайджан, в свою очередь, продолжает инвестировать в развитие своей инфраструктуры и подтверждает готовность стать гарантом надежности маршрута.

В результате формируется новая архитектура Евразии. Зангезурский коридор становится неотъемлемым элементом международной торговли, а участие Казахстана превращает его из региональной инициативы в проект, имеющий глобальное значение. В этом маршруте отражается дух времени: стремление к новым связям, к сокращению расстояний, к созданию устойчивых союзов.

Итог очевиден. Казахстан сделал выбор в пользу участия в Зангезурском коридоре, Азербайджан укрепил свою роль инициатора и гаранта проекта, Соединённые Штаты подтвердили свою поддержку через TRIPP. Формируется новая ось взаимодействия - Баку, Астана и Вашингтон. Она соединяет континенты, задаёт стандарты будущей логистики и энергетики и символизирует переход к новой эпохе, где Кавказ и Центральная Азия перестают быть окраиной и превращаются в центр мировых процессов.