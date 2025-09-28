https://news.day.az/sport/1783867.html Азербайджанский пловец стал вице-чемпионом Игр стран СНГ Азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде стал вице-чемпионом III Игр СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он финишировал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем, завоевав серебряную награду. Первое место занял российский спортсмен Александр Филипес, а бронзовую медаль выиграл его соотечественник Богдан Торопкин.
Азербайджанский пловец стал вице-чемпионом Игр стран СНГ
Азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде стал вице-чемпионом III Игр СНГ.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он финишировал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем, завоевав серебряную награду.
Первое место занял российский спортсмен Александр Филипес, а бронзовую медаль выиграл его соотечественник Богдан Торопкин.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре