Азербайджанский пловец стал вице-чемпионом Игр стран СНГ

Азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде стал вице-чемпионом III Игр СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он финишировал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем, завоевав серебряную награду.

Первое место занял российский спортсмен Александр Филипес, а бронзовую медаль выиграл его соотечественник Богдан Торопкин.