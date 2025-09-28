https://news.day.az/politics/1783673.html Хроника Победы: Первые видеоматериалы с освобожденных от вражеской оккупации Талышских высот - 28 сентября - ВИДЕО 3 года назад в этот день, в результате проведенных операций важные высоты вокруг села Талыш были очищены от врага. Как передает Day.Az, по позициям противника наносились ракетно-артиллерийские и авиационные удары, в результате чего он был вынужден отступать.
Хроника Победы: Первые видеоматериалы с освобожденных от вражеской оккупации Талышских высот - 28 сентября - ВИДЕО
3 года назад в этот день, в результате проведенных операций важные высоты вокруг села Талыш были очищены от врага.
Как передает Day.Az, по позициям противника наносились ракетно-артиллерийские и авиационные удары, в результате чего он был вынужден отступать.
Азербайджанское телевидение (AzTV) представило тогда первые кадры с освобожденных Талышских высот.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре