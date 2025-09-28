Хроника Победы: Первые видеоматериалы с освобожденных от вражеской оккупации Талышских высот

3 года назад в этот день, в результате проведенных операций важные высоты вокруг села Талыш были очищены от врага.

Как передает Day.Az, по позициям противника наносились ракетно-артиллерийские и авиационные удары, в результате чего он был вынужден отступать.

Азербайджанское телевидение (AzTV) представило тогда первые кадры с освобожденных Талышских высот.