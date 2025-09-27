МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем памяти

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"Сегодня исполняется 5 лет с начала 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец агрессии против нашей страны и почти 30-летней оккупации наших земель.

Именно в этот день 5 лет назад славные Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего поднялись на борьбу против 30-летней исторической несправедливости и грубого нарушения территориальной целостности, суверенитета и международного права.

В знак благодарности и глубочайшего уважения к священной памяти наших Шехидов - героев этой летописи - согласно соответствующему Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 27 сентября ежегодно отмечается в нашей стране как День памяти.

В День памяти - 27 сентября - мы с глубоким уважением чтим светлую память наших доблестных сыновей и дочерей, отдавших жизни во имя территориальной целостности и суверенитета страны, и желаем исцеления участникам войны, пожертвовавшим своим здоровьем на этом пути.

За прошедшие 5 лет страна успешно продвигала повестку постконфликтного восстановления и мира. Сегодня на освобожденные земли возвращается жизнь, разрушенные в результате оккупации и агрессии города и села возрождаются с применением новейших технологий и в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами.

Продолжаются усилия по борьбе с минной угрозой, проводится гуманитарное разминирование, а также постоянно доводится до сведения международного сообщества риск, который эта угроза представляет для жизни и здоровья наших граждан.

Неотъемлемой частью постконфликтных усилий остаются мероприятия по выяснению судьбы пропавших без вести - одной из незаживших ран завершившегося конфликта, а также по привлечению к юридической ответственности лиц, совершивших преступления против человечности в отношении наших соотечественников в ходе агрессии Армении.

Начатый и продвигаемый по инициативе и благодаря решимости нашей страны двусторонний азербайджано-армянский мирный процесс уже приносит свои результаты. Накануне 5-й годовщины начала 44-дневной Отечественной войны - 8 августа 2025 года - в Вашингтоне состоялся исторический саммит, по итогам которого при свидетельстве США была подписана азербайджано-армянская Совместная декларация, парафирован текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также предприняты шаги по ликвидации Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур - пережитков завершившегося конфликта. Все это стало значительным прогрессом на пути окончательного закрытия страницы почти 30-летнего конфликта.

Продолжение системных мер, гарантирующих, что агрессия и оккупация, принесшие региону нестабильность и трагедии, больше никогда не повторятся, имеет особое значение. В частности, крайне важно устранение закрепленных в Конституции Армении посягательств на территориальную целостность нашей страны.

В нынешний период, когда мы как никогда близки к устойчивому миру, продвижение мирной повестки является нашим величайшим долгом перед священной памятью героев Отечественной войны.

В День памяти - 27 сентября - мы еще раз с глубочайшим уважением чтим светлую память наших героев.

Шехиды бессмертны, Родина неделима!"