https://news.day.az/politics/1783682.html Министерство обороны Азербайджана поделилось публикацией в связи с Днем памяти - 27 сентября - ВИДЕО Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеоролик, посвященный 27 сентября - Дню памяти. Day.Az представляет этот видео-ролик:
