Названа причина осенних судорог по ночам

В периоды межсезонья в организме наблюдаются изменения в нервной системе и внутренних органах, предупредила врач-инфекционист Вера Сережина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причину осенних судорог по ночам она назвала в беседе с РИАМО.

По словам Сережиной, осенью часто появляются мышечные спазмы в руках и ногах, а икроножные мышцы у многих людей сводит судорогой. Врач отметила, что эти симптомы могут быть связаны с недостатком или избытком двух очень важных микроэлементов - кальция и магния.

Между кальцием и магнием есть взаимосвязь, обратила внимание Сережина: кальций повышает вязкость крови, а магний делает кровь более жидкой и таким образом помогает сердцу. Оба микроэлемента нормализуют возбуждение и торможение в нервной системе и нормальной концентрации дают успокоение в организме, убирают проблемы с мышечной системой и нормализуют давление.

Доктор подчеркнула, что осенью нужно помогать организму восполнять недостаток этих микроэлементов. По ее словам, кальцием богаты специи и сухие травы, сыры, морская рыба, яйца, семена, творог, магнием - отруби, сухие травы и специи, кунжут и семечки, особенно тыквенные.