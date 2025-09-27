https://news.day.az/azerinews/1783666.html Azərbaycanda atalıq məzuniyyətinə görə pul ödəniləcək? - VİDEO Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlanır. İndiyə qədər bu məzuniyyət növü mövcud olsa da, əksər kişilər bundan yararlanmırdı. Çünki atalıq məzuniyyəti, mövcud qanunvericiliyə görə, ödənişsizdir.
Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətini nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlanır. İndiyə qədər bu məzuniyyət növü mövcud olsa da, əksər kişilər bundan yararlanmırdı. Çünki atalıq məzuniyyəti, mövcud qanunvericiliyə görə, ödənişsizdir.
Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbərinə görə, Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədr müavini Jalə Əliyeva bildirib ki, ödənişli atalıq məzuniyyətinin müddəti dəyişməyəcək, 14 iş günü olaraq qalacaq.
Millət vəkili qeyd edib ki, bu, ölkədə ailə institutunun möhkəmlənməsinə paralel olaraq, valideyn məsuliyyətinin bölüşdürülməsinə xidmət edir.
Daha ətraflı videomaterialda:
