https://news.day.az/society/1783663.html
Сильный пожар начался на складе в Абшеронском районе - ВИДЕО
На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на складе, расположенном в поселке Ашагы Гюздяк Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
