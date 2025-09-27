Сильный пожар начался на складе в Абшеронском районе

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на складе, расположенном в поселке Ашагы Гюздяк Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.