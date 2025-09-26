Новая экономическая дипломатия Азербайджана и региональное развитие

Автор: Фарид Зохрабов, Trend

Встречи Президента Ильхама Алиева в Вашингтоне в августе 2025 года и участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в этом месяце отражают параллельное развитие новой геополитической позиции, основанной на суверенитете дипломатии и экономической активности Азербайджана.

Визит в Нью-Йорк, включавший переговоры высокого уровня с официальными лицами США и лидерами международного энергетического сектора, подчеркнул растущее влияние Азербайджана на Южном Кавказе и его важную роль в глобальных транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад. Он продемонстрировал, что Азербайджан является геополитическим игроком и обладает политической волей для формирования международной повестки дня. Визит в Нью-Йорк является продолжением и этапом стратегии, направленной на конкретные результаты. Президент Ильхам Алиев выступил на Генеральной Ассамблее ООН, которая является политической трибуной, и провел встречи с представителями влиятельных бизнес-кругов, выдвинув на первый план экономическую дипломатию Азербайджана. Эти встречи, помимо демонстрации инвестиционной привлекательности Азербайджана, показали переход страны к новой экономической модели. Экономическая дипломатия стала неотъемлемой частью внешней политики Азербайджана. Встречи с руководителями ведущих мировых компаний в Нью-Йорке, особенно в энергетическом, технологическом и финансовом секторах, еще раз продемонстрировали, что Азербайджан является открытым и надежным партнером для инвесторов.

Азербайджан в постконфликтный период не только выступает в качестве регионального лидера, но и предпринимает шаги по превращению в глобального экономического игрока. В процессе этого перехода Президент Ильхам Алиев провел встречи на международных платформах (Вашингтон, Нью-Йорк, Давос, мероприятия COP и др.) и высказанные главой государства идеи ясно выражают стратегическое экономическое видение и роль дипломатии в реализации этого видения. Новая экономическая дипломатия является не только инструментом экономического развития, но и инструментом обеспечения независимой внешней политики, средством укрепления суверенитета и стратегической дорожной картой для признания Азербайджана экономической силой в мире.

Встречи Президента Ильхама Алиева с руководителями ведущих финансовых институтов мира являются наглядным показателем растущего влияния Азербайджана в международном финансовом пространстве. Обсуждения с руководителями крупных инвестиционных компаний, управляющих активами на триллионы долларов, таких как Blackstone, Brookfield Asset Management и Neuberger Berman, подтверждают, что наша страна обладает широким потенциалом не только в энергетическом секторе, но и в таких областях, как логистика, цифровая инфраструктура, "зеленая" энергия и образование. Самым важным аспектом этих встреч является то, что глобальные финансовые гиганты уделяют особое внимание экономической среде, реформам и стратегической роли Азербайджана в регионе. Это также показатель того, что Азербайджан воспринимается как надежный и перспективный партнер для международных инвесторов.

В частности, долгосрочное стратегическое партнерство Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) с вышеупомянутыми компаниями показывает, что Азербайджан не только получает инвестиционные доходы, но и использует международный опыт и ресурсы для обеспечения развития страны в таких секторах, как цифровые технологии, "зеленая" энергия, образование и здравоохранение. Эти факторы укрепляют позиции Азербайджана на глобальной экономической арене и в инвестиционных сетях, повышают конкурентоспособность нашей страны на региональном и международном уровнях. В то же время такое сотрудничество может быть расценено как успешный результат новой стратегии экономической дипломатии Азербайджана и в дальнейшем будет способствовать устойчивому развитию страны.