Чемпионат мира в Греции: Азербайджан пополнил копилку еще одной медалью - ФОТО

В городе Катерини, Греция, проходит чемпионат мира U17 по пляжной борьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz,в весовой категории 90 кг представитель Азербайджана Эльгюн Керимли победил молдаванина Виталия Перкиуна со счетом 5:0 и завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.