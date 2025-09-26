IFC выделила главные факторы роста инвестиций в "зеленую" энергетику Азербайджана

Приоритетные инвестиции в энергосетевую инфраструктуру, надежные соглашения о покупке электроэнергии (PPA - Power Purchase Agreement) и реализация пилотных оффшорных проектов являются ключевыми факторами для улучшения инвестиционного климата.

Как передает Day.Az, об этом заявил специалист по инвестициям в Европу и Южный Кавказ Международной финансовой корпорации (IFC) Вячеслав Гордиенко на мероприятии "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшем в Баку.

По его словам, в Азербайджане сегодня имеется 1,7 гигаватта энергетического потенциала, выделенного под проекты и готового к использованию к 2027 году.

Гордиенко подчеркнул, что первоочередной задачей является развитие электросетевой инфраструктуры: "Позитивным моментом в этом направлении является сотрудничество ОАО Azerenerji с Группой Всемирного банка по реализации масштабной инвестиционной программы".

Он отметил, что для инвесторов не менее важна предсказуемость доходов, а в этом ключевую роль играют соглашения PPA: "Идеальными считаются договоры с надежным покупателем и сроком действия, совпадающим с периодом погашения долга. Это формирует благоприятные условия для привлечения дополнительных инвестиций".

Говоря об оффшорных инициативах, представитель IFC отметил, что пилотный проект мощностью 200 мегаватт является важным шагом: "Этот проект позволит перейти к практической реализации. Однако учитывая масштаб возможностей, одной стране справиться будет сложно - потребуется региональное сотрудничество".

По словам Гордиенко, управление рисками в сфере возобновляемой энергетики возможно при условии раннего планирования, применения стандартизированных механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), организации инвестиций в твердой валюте, предоставления кредитов в национальной валюте и использования валютного хеджирования.

"Идеально, если риски учитываются на ранней стадии. Пока правительство разрабатывает финансово устойчивое ГЧП, компании могут минимизировать риски уже на этапе подготовки и проектирования.

Стандартный PPA гораздо эффективнее, чем разработка нового договора для каждого проекта - это сокращает юридические издержки и экономит время.

Валютные риски также имеют большое значение. Наиболее распространенный вариант - заключение долгосрочных договоров в твердой валюте, когда риск ложится на покупателя. Если это невозможно, альтернативой может быть кредитование в национальной валюте. Кроме того, можно использовать инструменты хеджирования - свопы и фьючерсы. Несмотря на дополнительные расходы, это обеспечивает большую уверенность в будущих доходах", - отметил представитель IFC.