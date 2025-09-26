Развитие ВИЭ в Азербайджане позволит сэкономить 300 тыс. кубометров газа ежегодно

Разработка долгосрочного низкоуглеродного пути развития для Азербайджана требует моделирования энергетической системы для обеспечения энергетической безопасности, сокращения выбросов углерода и обеспечения устойчивого роста. В этом процессе внедрение возобновляемых источников энергии и интеграция региональных сетей создают как возможности, так и проблемы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил главный банкир энергетического сектора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сандро Мусеридзе в ходе прошедшей в Баку "Недели зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

По его словам, в настоящее время более 80 процентов установленных мощностей в Азербайджане работают на основе нефти и газа.

"Однако, добавив всего два возобновляемых источника энергии, можно сэкономить около 300 тысяч кубометров природного газа в год. Этот газ можно использовать, например, для производства водорода, о чем сегодня и идёт речь. Таким образом, существуют как возможности, так и проблемы", - отметил он.

Представитель ЕБРР подчеркнул, что постепенная адаптация рынка и региональное сотрудничество поддерживают этот процесс.

"Именно поэтому электроэнергетическая сеть так важна. Потому что она предназначена не только для одной страны, но и является средством интеграции между странами. Идея "энергетического коридора", о которой неоднократно упоминалось в ходе сегодняшних обсуждений, имеет в этом отношении особое значение. Это имеет большое значение для Азербайджана, региона и Центральной Азии. Поскольку спрос на энергию в Европе явно продолжает расти, это создает большие возможности для региона", - отметил он.