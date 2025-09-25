Автобусы в Баку перейдут на усиленный режим в связи с III Играми СНГ

С 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана пройдут III Игры СНГ, в связи с чем Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) работает в усиленном режиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в AYNA.

Гости, приезжающие в Азербайджан в связи с III Играми СНГ, прибывают как в Международный аэропорт Гейдар Алиев, так и в Международный аэропорт Гянджи.

Транспортировка делегаций из аэропортов организована с помощью шаттлов. Для перевозок из аэропортов выделены 40 автобусов марки "Neoplan".

Кроме того, для перевозки участников между соревновательными и другими площадками в городах проведения мероприятий выделено 93 автобуса марок "Yutong" и "Neoplan".