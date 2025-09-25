Президент Ильхам Алиев: Переговоры с Арменией дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поделился мыслями о мирных переговорах с Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал, в частности, что Азербайджан выдвинул пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представил проект мирного договора.

"Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.