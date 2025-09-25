Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания, которое состоится 30 сентября, включены следующие 12 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 5-й годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа;

2. О плане законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 2025 года;

3. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (II голосование);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Кигалийской поправки от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой";

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по контролю за ящуром";

6. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера";

7. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25)";

8. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики в лице Министерства экономики Азербайджанской Республики и Группой Исламского банка развития о гарантиях по проведению правительством Азербайджанской Республики (принимающей страной) в 2026 году ежегодных собраний Группы Исламского банка развития";

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия по определенным опасным химическим веществам и пестицидам в международной торговле";

10. Законопроект Азербайджанской Республики "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (город Манама)";

11. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (первое чтение).

Следует отметить, что осенняя сессия Милли Меджлиса начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря. Если 30 сентября приходится на праздничный день, не являющийся выходным или рабочим днем, или невозможным для голосования, сессия начинается в первый рабочий день после этого дня.