Еврокомиссия намерена повысить импортные пошлины на российскую нефть Еврокомиссия (ЕК) представит план по повышению импортных пошлин на нефть из России. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Еврокомиссия представит план повышения импортных пошлин на российскую нефть в установленном порядке", - говорится в сообщении издания.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 23 сентября сообщала, что Европейский союз (ЕС) "навсегда" откажется от импорта российских энергоносителей к 2027 году.
