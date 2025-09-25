Вниманию желающих поехать в Агдам

В рамках программы "Великое возвращение" для обеспечения граждан, переселившихся в освобожденные территории, качественными транспортными услугами, Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организован регулярный автобусный рейс Баку-Агдам.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении самого агентства.

Уточняется, что с 26 сентября автобусы будут отправляться с Международного автовокзального комплекса Баку, а конечной остановкой является Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс. В качестве промежуточной станции маршрут проходит через поселок Гузанлы.

"Автобусы будут отправляться из Баку в Агдам каждый день в 08:50, а в обратном направлении - в 08:00. Стоимость проезда в одну сторону составляет 13,90 AZN.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az. Напомним, что азербайджанские граждане при покупке билета через портал или мобильное приложение автоматически получают разрешение на въезд в освобожденные территории", - добавили в агентстве.