В этом поселке Баку будет построена станция метро

До 2040 года в бакинский поселок Гюнешли планируется провести линию метро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", строительство станции и точное место ее расположения будут определены в соответствии с Генпланом города Баку.

В метрополитене также отметили, что согласно Генплану до 2040 года строительство линий метро в направлении города Хырдалан, а также поселков Масазыр и Забрат не предусмотрено.

В случае изменений или нововведений по данному вопросу общественности будет предоставлена дополнительная информация.