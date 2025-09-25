https://news.day.az/society/1783233.html В этом поселке Баку будет построена станция метро До 2040 года в бакинский поселок Гюнешли планируется провести линию метро. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", строительство станции и точное место ее расположения будут определены в соответствии с Генпланом города Баку.
В этом поселке Баку будет построена станция метро
До 2040 года в бакинский поселок Гюнешли планируется провести линию метро.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", строительство станции и точное место ее расположения будут определены в соответствии с Генпланом города Баку.
В метрополитене также отметили, что согласно Генплану до 2040 года строительство линий метро в направлении города Хырдалан, а также поселков Масазыр и Забрат не предусмотрено.
В случае изменений или нововведений по данному вопросу общественности будет предоставлена дополнительная информация.
