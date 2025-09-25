https://news.day.az/politics/1783043.html Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Марко Рубио в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Джейхун Байрамов принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Марко Рубио в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Было отмечено, что участие Азербайджана в этом важном мероприятии отражает приверженность и признание страны в качестве надежного партнера в деле развития сотрудничества и укрепления регионального мира и безопасности.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре