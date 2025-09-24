В Баку начался пожар в многоэтажном здании, жителей эвакуировали

Как сообщалось ранее, в многоэтажном жилом доме на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку произошёл пожар. На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению возгорания.

В рамках мер безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома.

