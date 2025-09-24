В Баку начался пожар в многоэтажном здании, жителей эвакуировали - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Как сообщалось ранее, в многоэтажном жилом доме на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку произошёл пожар. На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в настоящее время продолжаются работы по тушению возгорания.
В рамках мер безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жителей дома.
08:31
На горячую линию "112" поступило сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения операций особого риска.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
