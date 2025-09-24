Азербайджан и Швейцария обсудили расширение экономических и торговых связей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Как передает Day.Az, об этом пресс-служба азербайджанского ведомства сообщила в соцсети Х.

"Министры рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией, подчеркнув важность укрепления политического диалога, расширения экономических и торговых связей, углубления сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, еще раз подтвердив свою приверженность постоянному диалогу и партнерству", - говорится в публикации МИД Азербайджана.