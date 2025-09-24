Президент Ильхам Алиев: Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации маршрута TRIPP

8 августа этого года в Вашингтоне при свидетельстве Президента США господина Дональда Трампа была подписана совместная декларация между Азербайджаном и Арменией, заложившая основу "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему "Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика".

Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что TRIPP, который станет следующим важнейшим сегментом Среднего коридора, будет служить ключевым транспортным звеном, соединяющим Азию и Европу, расширяя транзитные возможности международных грузоперевозок и способствуя процветанию стран региона, а также их интеграции в глобальные цепочки поставок.

В обращении отмечается, что TRIPP также обладает значительным потенциалом для будущих перевозок энергоресурсов, экспорта электроэнергии, в частности возобновляемой, и прокладки оптоволоконных линий, что позволит превратить регион в международный хаб торговли и цифровых коммуникаций.

"Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации этого маршрута", - подчеркивается в обращении.