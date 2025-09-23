Легковушка загорелась после столкновения с грузовиком на дороге в Губу

На дороге в Губу произошло серьёзное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с большегрузом.

Очевидцы происшествия отмечают, что после аварии легковая машина загорелась. Спасти водителя не удалось.

Представляем кадры с места происшествия: 