Легковушка загорелась после столкновения с грузовиком на дороге в Губу - есть погибший - ВИДЕО

На дороге в Губу произошло серьёзное ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с большегрузом. Очевидцы происшествия отмечают, что после аварии легковая машина загорелась. Спасти водителя не удалось. Представляем кадры с места происшествия: