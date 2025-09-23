https://news.day.az/society/1782505.html Легковушка загорелась после столкновения с грузовиком на дороге в Губу - есть погибший - ВИДЕО На дороге в Губу произошло серьёзное ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с большегрузом. Очевидцы происшествия отмечают, что после аварии легковая машина загорелась. Спасти водителя не удалось. Представляем кадры с места происшествия:
Легковушка загорелась после столкновения с грузовиком на дороге в Губу - есть погибший - ВИДЕО
На дороге в Губу произошло серьёзное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, легковой автомобиль марки Mercedes столкнулся с большегрузом.
Очевидцы происшествия отмечают, что после аварии легковая машина загорелась. Спасти водителя не удалось.
Представляем кадры с места происшествия:
