Астрономы предупредили о приближающейся к Земле комете

Астрономы сообщили, что комета C/2025 A6 (Lemmon) стремительно набирает яркость и уже через 10-14 дней станет доступна для наблюдения в бинокли. По прогнозам, к концу октября - началу ноября небесное тело достигнет второй-четвертой звездной величины, что позволит увидеть его на небе без оптических приборов по всей территории страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

Комета, открытая 3 января этого года, находится примерно в 200 миллионах километров от Земли, сокращая это расстояние на пять миллионов километров ежедневно. 21 октября она подойдет к нашей планете ближе всего - менее чем на 90 миллионов километров.

Сейчас объект движется в сторону созвездия Большой Медведицы и будет проходить рядом с ним в середине октября. В последние дни месяца комету на пике яркости можно будет найти в созвездиях Змеи и Змееносца сразу после захода Солнца. На данный момент блеск кометы оценивается в восьмую звездную величину - ее уже видно в любительские телескопы.