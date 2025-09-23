В Перу обострились протесты

Протесты в Перу обострились, столкновения протестующих с полицией становятся всё жёстче.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие требуют отставки президента страны Дины Болуарте, которая пришла к власти в результате действий, крайне напоминающих госпереворот.

Представляем вашему вниманию данное видео: