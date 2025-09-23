"Azerbaijan Metal Company" станет важной частью инвестиционного портфеля Fonte GreenMet Investments Fund.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор компании "Fonte GreenMet Investments Fund OEIC" Эржан Мусин в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

"Прежде всего хочу выразить глубокое удовлетворение от реализации совместного инвестиционного проекта с дружественным и братским Азербайджаном, с которым Казахстан связывают глубокие исторические и культурные узы.

Я уверен, что компания "Azerbaijan Metal Company" - совместное предприятие, управление которым мы будем осуществлять в партнерстве с ООО "Daşkəsən Dəmir Filiz", займет особое стратегическое место среди зарубежных инвестиционных проектов фонда Fonte GreenMet Investments Fund и станет важной частью нашего инвестиционного портфеля. Это сотрудничество открывает большие перспективы не только в экономическом плане, но и в обмене научно-техническими знаниями, внедрении современных технологий и организации совместного инновационного производства. Реализация данного проекта позволит Азербайджану стать производителем высококачественной металлургической продукции, что в свою очередь откроет новую страницу в промышленной карте всего Кавказского региона", - сказал он.

Мусин также отметил, что приверженность Азербайджана к устойчивым экономическим реформам, стабильная инвестиционная среда, геостратегическое положение и богатый ресурсный потенциал создают исключительно привлекательные возможности для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с иностранными инвесторами.

"Компания "Fonte GreenMet" рассматривает это сотрудничество не только в рамках одного проекта, но и как стратегическую платформу партнерства, и мы особенно хотели бы отметить нашу заинтересованность в совместные инвестиции и в другие отрасли в будущем", - заключил он.