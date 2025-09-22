Полиция Азербайджана будет работать в усиленном режиме во время III Игр СНГ

22 сентября в МВД состоялось оперативное совещание в формате видеоконференции, посвящённое организации охраны общественного порядка в период проведения III Игр СНГ в Азербайджане и предстоящим задачам

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, совещание открыл министр генерал-полковник Вилaят Эйвазов.

Он отметил, что в последние годы Азербайджан принял множество престижных спортивных соревнований, и органы внутренних дел накопили большой опыт в обеспечении общественной безопасности и порядка на этих мероприятиях.

Было подчеркнуто, что сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск, которые будут нести службу в усиленном режиме в период проведения III Игр СНГ, проходящих в городе Гянджа - "спортивной столице СНГ 2025 года" - и ещё в 6 других городах с 28 сентября по 8 октября, должны на высоком уровне выполнить поставленные задачи.

В.Эйвазов отметил важность обеспечения безопасности участников, болельщиков, гостей страны и представителей зарубежных СМИ в преддверии и во время этого значимого спортивного события, охраны общественного порядка на площадках проведения игр и прилегающих территориях, усиления безопасности на пунктах пропуска, а также создания комфортных и беспрепятственных условий для передвижения людей.