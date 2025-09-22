Скончался командир армянского танка у города Шуша

Когда Азербайджан освободил Шушу в ноябре 2020 года, первым делом с пьедестала убрали символ армянской оккупации - ржавый Т-72 с номером 442. Он много лет стоял над дорогой как "святыня", которой армянская пропаганда гордилась. Но история решила иначе: место танка оказалось не на пьедестале, а в музее оккупации, как наглядный пример того, чем закончились армянские амбиции.

И вот теперь пришла очередь и его командира - Гагика Авшаряна. Из всего экипажа тогда выжил только он - обожженный, но не вразумленный. На долгие годы его сделали "героем", хотя на деле он оставался всего лишь террористом, который вел танк против мирного города и людей.

Символично - сначала сгинул танк, потом ушел и его пилот. История поставила последнюю точку.

Земля ему бетоном.