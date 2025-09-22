В Каспийском море произошло землетрясение

Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана, передает Day.Az.

По информации, землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 22:09 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.