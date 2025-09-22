https://news.day.az/society/1782389.html

В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана, передает Day.Az. По информации, землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 22:09 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.