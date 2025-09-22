Азербайджан превращается в ведущий центр Южного Кавказа благодаря Зангезурскому коридору и экономической интеграции

Азербайджан выступает в Южном Кавказе не только как географический центр, но и как естественный узел в логистике, энергетике и других сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня в Баку на Первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Считаю, что историческое соглашение, достигнутое 8 августа при участии Президента Ильхама Алиева, Премьер-министра Никола Пашиняна и Президента Дональда Трампа, а также согласование маршрута TRIPP имеют особое значение в контексте полной реализации экономического потенциала Южного Кавказа и Центральной Азии. Азербайджан выступает здесь не только как географический, но и как естественный центр в логистике, энергетике и других областях", - сказал он.

Министр отметил, что в рамках форума обсуждается роль, с одной стороны, фрагментированных экономик, а с другой - развивающихся экономик.

"В целом, конечно, Азербайджан экономически входит и в регион Ближнего Востока, и это неудивительно, что реализуются перспективные проекты по диверсификации существующего мощного традиционного энергетического сектора. Одновременно с точки зрения политической рамки и контекста экономическая интеграция становится более заметной. Мы часто говорим о связях Восток-Запад, которые останутся важными и в будущем. На мой взгляд, одной из интересных панелей будет тема координации в целом, но направление Север-Юг также следует держать в поле внимания", - сказал он.

М. Джаббаров рассказал о продолжающейся роли государства в стимулировании экономической деятельности.

"Основная функция государства - поддержание стабильности, обеспечение макроэкономической и финансовой рамки. Цифры демонстрируют устойчивость макроэкономической и финансовой системы. Одновременно с точки зрения инвестора мы увидим рост моделей государственно-частного партнерства (ГЧП). Здесь государство выступает не только стабилизирующим, но и стимулирующим фактором. Следует отметить, что существует ряд инструментов и механизмов. Некоторые проекты реализуются совместно с дружественными странами, другие - на суверенной основе. Один из этих проектов ГЧП будет подписан после этой сессии и будет отдельно отмечен", - сказал министр.

Четвёртым важным моментом министр назвал роль европейских рынков.

"Европейские рынки, особенно Европейский союз и в его составе Италия, остаются основными торговыми и экономическими партнерами Азербайджана. Причина в том, что азербайджанская нефть и газ имеют большое значение на европейских рынках. Мы поставляем не в одну страну, а в 14 стран, из которых 12 - европейские. Одновременно, помимо традиционного энергетического сектора, существует множество возможностей в сфере возобновляемой энергетики", - добавил он.

Касаемо диверсификации, министр особо подчеркнул: "Мы приглашаем работать не только местных, но и иностранных инвесторов, а также открыты к совместному распределению рисков. Мы рады говорить о передаче технологий. В этом контексте растущее экономическое сотрудничество с китайскими компаниями отражает новую страницу в связи с возрастающим интересом Азербайджана".