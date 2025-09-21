Средний коридор, Азербайджан и новый интерес США

Автор: Ибрагим Алиев

Средний коридор на карте мировой экономики сегодня превращается в один из ключевых транспортно-торговых маршрутов, вокруг которого выстраивается новая система партнерств. Последняя миссия американской бизнес-делегации, охватившая Азербайджан, Грузию и Казахстан, ярко показала интерес к этому направлению со стороны Соединённых Штатов. Организованная Торгово-промышленной палатой США-Азербайджан (USACC), Американо-грузинским бизнес-советом и Американской торговой палатой в Казахстане, поездка собрала представителей государственных структур США и ведущих корпораций, заинтересованных в развитии сотрудничества.

Главная цель миссии заключалась в том, чтобы на месте изучить потенциал Среднего коридора и определить конкретные точки приложения капитала. Участие таких структур, как Международная финансовая корпорация США (DFC), Агентство США по торговле и развитию (USTDA), а также корпораций Textron Aviation Inc., Turner Construction и Wabtec Corporation, подчёркивает серьёзность намерений Вашингтона встраиваться в этот новый логистический и инфраструктурный пояс. Для Азербайджана, находящегося в центре коридора, это означает новые перспективы для привлечения инвестиций в транспорт, порты, цифровую экономику и энергетические проекты.

Особое внимание американской стороны было уделено критической инфраструктуре. Управляющий директор DFC Кеннет Энгелл прямо заявил, что организация готова к сотрудничеству с частным сектором ради укрепления экономических связей в регионе. Он подчеркнул, что инфраструктурные проекты в сфере портов, транспортных коридоров и логистики имеют приоритетное значение. Эти слова перекликаются с интересами Баку, который активно развивает Бакинский международный морской порт и Свободную экономическую зону Алят. Именно там делегация провела встречи высокого уровня и убедилась, что Азербайджан сделал ставку на превращение себя в главную опорную точку Среднего коридора.

Важным символическим шагом стало то, что программа делегации началась с паромного рейса из Актау в Бакинский порт. Этот маршрут демонстрирует центральное значение Каспийского моря в системе Среднего коридора. Сухопутный путь из Китая через Центральную Азию соединяется здесь с морскими перевозками, а затем вновь переходит на рельсы и автодороги в сторону Кавказа и Европы. Таким образом, Азербайджан оказывается в центре сложного, но эффективного мультимодального механизма.

Средний коридор как концепция представляет собой альтернативу устаревающим и перегруженным направлениям. Северный коридор через Россию в условиях санкционной политики и геополитической нестабильности утратил былую значимость. Южный маршрут через Иран остаётся рискованным из-за региональной напряжённости и ограничений. В этих условиях именно Транскаспийский международный транспортный маршрут, проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, становится безопасным, быстрым и экономически выгодным решением для перевозки товаров между Китаем и Европой.

Американская делегация, в состав которой вошли и крупные частные компании, проявила интерес не только к транспортным возможностям, но и к цифровым технологиям, развитию логистики и даже к строительным проектам. Например, присутствие Turner Construction подчёркивает интерес к инфраструктурному строительству, а Textron Aviation Inc. может быть вовлечена в проекты в области авиации и воздушных перевозок. Таким образом, США видят Средний коридор не только как транспортный маршрут, но и как площадку для комплексного экономического развития.

Отдельного внимания заслуживает политический контекст. Временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон подчеркнула, что миссия связана с имплементацией исторических соглашений, заключённых 8 августа при участии президента Дональда Трампа в Белом доме. Это означает, что Вашингтон рассматривает Средний коридор не только с экономической, но и с геополитической точки зрения, стремясь закрепить влияние в регионе, где активно присутствуют Китай и Турция. Азербайджан в данном случае становится важным союзником, чьи коммуникационные возможности совпадают с интересами США.

Исполнительный директор USACC Натиг Бахышов охарактеризовал Бакинский порт и Свободную экономическую зону Алят как "современные объекты с высококлассным обслуживанием", которые превращаются в ключевые опорные пункты коридора. Его слова подтверждают, что Азербайджан не только заявляет о своей роли в маршруте, но и на практике создает условия для международных компаний. В этом смысле американская миссия выступила важным индикатором того, что усилия Баку по превращению страны в транспортный и логистический хаб воспринимаются серьёзными игроками.

Нужно учитывать и глобальный контекст. По мере роста мировой торговли увеличивается потребность в новых маршрутах, которые сокращают время и издержки доставки. Средний коридор минует длинные морские пути и позволяет быстрее доставлять грузы из восточных регионов Азии в Европу. Для Китая это выгодный альтернативный путь в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Для Европы это возможность диверсифицировать логистические каналы. Для США участие в развитии маршрута открывает перспективу влиять на транспортные цепочки, в которые вовлечены стратегические регионы.

Интерес к Среднему коридору уже проявляют многие государства и корпорации. На фоне геополитических изменений спрос на этот маршрут растёт, а инвестиции в инфраструктуру, логистику и цифровые технологии могут стать основой для многолетнего экономического роста. Важно, что американская миссия не ограничилась декларациями, а включала в себя конкретные обсуждения проектов с государственными и частными структурами Азербайджана. Это создаёт основу для практического сотрудничества.

Миссия американской бизнес-делегации в регионе Среднего коридора стала наглядным примером того, как экономика и геополитика сплетаются в единую систему. Азербайджан, Грузия и Казахстан получают новые возможности для укрепления своих позиций на глобальной карте, а США - новые каналы для продвижения своих интересов и укрепления союзов. Средний коридор уже сегодня формирует новую архитектуру международной торговли, а события последних недель показали, что его значение только растет.