Известную игру смогли запустить на электронной сигарете

Программист-энтузиаст Аарон Кристофел сумел запустить культовую игру Doom на вейпе PIXO Aspire.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TechEBlog.

PIXO Aspire - это не просто система доставки никотина. Это крошечное устройство, оснащенное экраном с разрешением 323 на 173 пикселя и микроконтроллером Puya PY32F403XC на базе ядра Cortex-M4.

Устройство также имеет вибромотор для тактильной обратной связи и неиспользуемый чип Bluetooth Low-Energy, что указывает на то, что производитель никогда не активировал все его функции.

Идеальным решением был бы нативный запуск Doom, но на пути встало одно препятствие: крошечные 64 КБ оперативной памяти (SRAM) чипа Puya. Doom, несмотря на свой "постную" архитектуру для ПК 1993 года, требует больше ОЗУ для обработки графики, игровой логики и звука в реальном времени. Процессора и хранилища было достаточно, но узкое место в SRAM не позволило осуществить нативный порт. Кристофел не сдался и придумал решение: превратить вейп в небольшой вспомогательный дисплей для ПК, на котором уже работает Doom.

Кристофелу пришлось написать новую прошивку, чтобы превратить PIXO Aspire в миниатюрный монитор. Он использовал USB-порт вейпа для подключения к ПК и трансляции изображений Doom на сенсорный экран вейпа.

Как рассказал программист, оригинальная прошивка PIXO Aspire оказалась "крепостью" с внутренним сторожевым таймером и внешним аппаратным таймером. Эти функции безопасности, разработанные для обеспечения безопасного использования вейпа, стали серьезным препятствием. Кристофел потратил часы на реверс-инжиниринг системы, чтобы понять, как работают таймеры, и как предотвратить сброс ими его пользовательской прошивки.