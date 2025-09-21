Представлен недорогой переносной OLED-монитор

Компания ViewSonic представила портативный монитор VX14P1-3K-OLED с 14-дюймовой OLED-панелью стоимостью 2499 юаней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал NotebookCheck.

Устройство получило 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880х1800 пикселей, частотой 90 Гц и соотношением сторон 16:10. Монитор обеспечивает 10-битную глубину цвета, полный охват пространств sRGB, AdobeRGB и DCI-P3, а также получил сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400.

Экран поддерживает контрастность 100 000:1, яркость 400 нит, а заявленный отклик составил 1 мс (GtG). Заводская калибровка обеспечивает цветопередачу с точностью Delta E<1, предусмотрены предустановленные режимы для различных сценариев работы.

Монитор отличается компактными габаритами - толщина корпуса составляет 4,9 мм при весе 0,6 кг. Конструкция оснащена встроенной подставкой с регулировкой угла наклона от 0 до 43 градусов. Для подключения предусмотрены два порта USB-C и Mini HDMI, USB-C поддерживает передачу видео, данных и питания с возможностью обратной зарядки до 65 Вт.

Планирует ли ViewSonic выпускать VX14P1-3K-OLED за пределами Китая, не уточняется.