Ферстаппен рассказал о победе в Баку

Бакинская трасса всегда была очень сложной и непредсказуемой. Поддерживать высокий темп во время гонки было непросто, но команда отлично справилась с этим.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Макс Ферстаппен, пилот команды Red Bull, победивший в основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедшей в Баку.

Нидерландский пилот отметил, что его машина находится в отличном состоянии: "Победа в Баку была для меня очень важна. Во время гонки нельзя отвлекаться ни на секунду. Я хорошо начал гонку, и так она и продолжилась".

Пилот поблагодарил команду за успешный результат: "Каждый член моей команды внес свой вклад в этот успех. Состояние болида меня очень успокоило. Я очень рад, что смог показать всю свою силу".