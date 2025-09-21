"Карабах" возвращается в Премьер-лигу Азербайджана

Сегодня в Мисли Премьер-лиге завершится пятый тур.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительный день тура состоятся два матча.

Первая встреча пройдет в Баку, где "Араз-Нахчыван" примет "Карабах".

Финальная игра тура пройдет в Сумгайыте. Представитель "города молодежи" сыграет с "Нефтчи", который пока не одержал побед в текущем сезоне.

Мисли Премьер-лига

5-й тур

21 сентября (воскресенье)

17:00. "Араз-Нахчыван" - "Карабах"

Главный арбитр: Алияр Агаев

Liv Bona Dea Arena

19:30. "Сумгайыт" - "Нефтчи"

Главный арбитр: Эльчин Месиев

Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде