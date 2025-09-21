https://news.day.az/sport/1781968.html "Карабах" возвращается в Премьер-лигу Азербайджана Сегодня в Мисли Премьер-лиге завершится пятый тур. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительный день тура состоятся два матча. Первая встреча пройдет в Баку, где "Араз-Нахчыван" примет "Карабах". Финальная игра тура пройдет в Сумгайыте.
Мисли Премьер-лига
17:00. "Араз-Нахчыван" - "Карабах"
19:30. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
"Карабах" возвращается в Премьер-лигу Азербайджана
Сегодня в Мисли Премьер-лиге завершится пятый тур.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительный день тура состоятся два матча.
Первая встреча пройдет в Баку, где "Араз-Нахчыван" примет "Карабах".
Финальная игра тура пройдет в Сумгайыте. Представитель "города молодежи" сыграет с "Нефтчи", который пока не одержал побед в текущем сезоне.
Мисли Премьер-лига
5-й тур
21 сентября (воскресенье)
17:00. "Араз-Нахчыван" - "Карабах"
Главный арбитр: Алияр Агаев
Liv Bona Dea Arena
19:30. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Главный арбитр: Эльчин Месиев
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре