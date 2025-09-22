На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом здании, расположенном на территории Ясамальского района города Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в связи с поступившей информацией на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В рамках мер безопасности из здания были эвакуированы 25 жителей.