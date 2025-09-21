В небе над Китаем увидели красный гриб

Редкое облако в форме красного гриба засияло над северным Китаем.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Структура облака напоминает гриб из-за сильных восходящих потоков теплого влажного воздуха, достигающих нужной фазы, в которой они преобразовываются в грибовидную структуру.