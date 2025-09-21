https://news.day.az/world/1781954.html В небе над Китаем увидели красный гриб - ВИДЕО Редкое облако в форме красного гриба засияло над северным Китаем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Структура облака напоминает гриб из-за сильных восходящих потоков теплого влажного воздуха, достигающих нужной фазы, в которой они преобразовываются в грибовидную структуру.
В небе над Китаем увидели красный гриб - ВИДЕО
Редкое облако в форме красного гриба засияло над северным Китаем.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Структура облака напоминает гриб из-за сильных восходящих потоков теплого влажного воздуха, достигающих нужной фазы, в которой они преобразовываются в грибовидную структуру.
